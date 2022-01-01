Ant Group Lønninger

Ant Groups lønnsområde varierer fra $54,398 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $220,743 for Forretningsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ant Group . Sist oppdatert: 8/21/2025