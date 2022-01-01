Selskapsoversikt
Ant Group
Ant Group Lønninger

Ant Groups lønnsområde varierer fra $54,398 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $220,743 for Forretningsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ant Group. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $69.5K
Produktsjef
Median $87.6K
Forretningsanalytiker
$221K

Forretningsutvikling
$56K
Dataanalytiker
$90.6K
Markedsføring
$121K
Markedsføringsoperasjoner
$167K
Produktdesigner
$80.4K
Prosjektleder
$54.4K
Løsningsarkitekt
$146K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ant Group este Forretningsanalytiker at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $220,743. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ant Group este $89,118.

Andre ressurser