Den gjennomsnittlige Teknisk programleder totalkompensasjonen in United States hos Ansys varierer fra $103K til $144K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.