Ansys Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Ansys varierer fra $137K per year for P2 til $156K per year for P3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $154K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Inngangsnivå ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $137K $123K $6.8K $7.2K P3 Senior Software Engineer $156K $138K $7.3K $11.5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Vis 4 flere nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aksjetype RSU Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 33 % opptjenes i 1st - ÅR ( 33.00 % årlig )

33 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 33.00 % årlig )

33 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 33.00 % årlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Ansys ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger Send inn ny stilling