Programvareingeniør-kompensasjon in Madrid Metropolitan Area hos Ansys varierer fra €45.7K per year for P2 til €70.1K per year for P3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Madrid Metropolitan Area utgjør totalt €55.1K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
