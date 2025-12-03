Selskapskatalog
Ansys
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer lønninger

Ansys Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer-kompensasjon in United States hos Ansys utgjør totalt $99K per year for P2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$100K - $114K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$87.5K$100K$114K$127K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Rekrutterer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Ansys in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $127,440. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ansys for Rekrutterer rollen in United States er $87,480.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ansys

Relaterte selskaper

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.