Ansys
Ansys Produktleder Lønninger

Produktleder-mediankompensasjonspakken in Canada hos Ansys utgjør totalt CA$122K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Median Pakke
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Totalt per år
$88K
Nivå
P3
Grunnlønn
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Ansys?
Siste lønnsrapporter
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Ansys in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$129,878. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ansys for Produktleder rollen in Canada er CA$120,370.

