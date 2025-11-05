Selskapskatalog
Ansys
Ansys Maskiningeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Maskiningeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Ansys varierer fra $176K per year for P3 til $284K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $186K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos Ansys in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $290,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ansys for Maskiningeniør rollen in San Francisco Bay Area er $190,700.

