Maskiningeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Ansys varierer fra $176K per year for P3 til $284K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $186K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)