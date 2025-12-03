Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in Taiwan hos Ansys varierer fra NT$2.19M til NT$3.07M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ansyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Vanlig Område
Mulig Område
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Ansys in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$3,066,370. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ansys for Kundeservice rollen in Taiwan er NT$2,190,265.

