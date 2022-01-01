Selskapsoversikt
Ansys
Ansys Lønninger

Ansyss lønnsområde varierer fra $22,287 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $190,000 for Maskinvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ansys. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Maskinteknisk ingeniør
P2 $110K
P3 $164K
Maskinvareingeniør
Median $190K

Kundeservice
$63.4K
Elektroingeniør
$174K
IT-teknolog
$131K
Markedsføring
$124K
Markedsføringsoperasjoner
$113K
Optisk ingeniør
$62.3K
Produktsjef
$131K
Prosjektleder
$179K
Rekrutterer
$107K
Salg
$133K
Salgsingeniør
$39.3K
Teknisk programsjef
$123K
Teknisk forfatter
$87.1K
Vestingplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)

FAQ

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Ansys adalah $111,360.

Andre ressurser