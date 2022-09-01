Selskapsoversikt
Ansira
Ansira Lønninger

Ansiras lønnsområde varierer fra $56,218 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $117,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ansira. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $117K
Markedsføring
$56.2K
Prosjektleder
$75.4K

FAQ

The highest paying role reported at Ansira is Programvareingeniør with a yearly total compensation of $117,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansira is $75,375.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Ansira

