Anheuser-Busch InBev Programvareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Anheuser-Busch InBev utgjør totalt ₹3.11M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Anheuser-Busch InBevs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.11M
Nivå
6
Grunnlønn
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Anheuser-Busch InBev in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,227,909. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Anheuser-Busch InBev for Programvareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹2,619,712.

