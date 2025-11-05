Angi Programvareingeniør Lønninger i Greater Chicago Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Chicago Area hos Angi varierer fra $167K per year for L2 til $186K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Angis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Inngangsnivå ) $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer 2 $167K $142K $11.6K $13.3K L3 Senior Software Engineer 1 $186K $160K $5K $21K L4 Senior Software Engineer 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Vis 2 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Angi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Angi ?

