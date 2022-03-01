Angi Lønninger

Selskapskatalog
Angis lønn varierer fra $49,750 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $280,812 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Angi. Sist oppdatert: 8/29/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $195K
Programvareutviklingsleder
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Dataforsker
Median $207K
Produktdesigner
Median $138K
Rekrutterer
Median $130K
Administrativ assistent
$112K
Forretningsanalytiker
$167K
Finansanalytiker
$169K
Personalavdeling
$130K
Markedsføring
$78.6K
Salg
$49.8K
UX-forsker
$184K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Angi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Angi er Programvareutviklingsleder at the L4 level med en årlig totalkompensasjon på $280,812. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Angi er $169,150.

Andre ressurser