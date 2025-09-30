Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Angel One varierer fra ₹3.05M per year til ₹6.87M. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹3.8M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Angel Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
