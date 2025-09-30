Selskapskatalog
Angel One
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

  • Greater Bengaluru

Angel One Dataforsker Lønninger i Greater Bengaluru

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Angel One utgjør totalt ₹6.8M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Angel Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹6.8M
Nivå
T3
Grunnlønn
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Angel One?

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.15M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataforsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Angel One in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹10,858,660. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Angel One for Dataforsker rollen in Greater Bengaluru er ₹7,216,618.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Angel One

Relaterte selskaper

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser