Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in United States hos Amperity varierer fra $160K til $228K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amperitys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$182K - $216K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$160K$182K$216K$228K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Option

Hos Amperity er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



