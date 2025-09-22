Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Ampere Computing varierer fra $170K per year for L6 til $275K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $198K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ampere Computings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
