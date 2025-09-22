Selskapskatalog
Ampere Computing
Ampere Computing Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-kompensasjon in United States hos Ampere Computing varierer fra $189K per year for L6 til $364K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $196K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ampere Computings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Ampere Computing?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskinvareingeniør at Ampere Computing in United States sits at a yearly total compensation of $363,667. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Maskinvareingeniør role in United States is $204,700.

Andre ressurser