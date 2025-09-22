Maskinvareingeniør-kompensasjon in United States hos Ampere Computing varierer fra $189K per year for L6 til $364K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $196K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ampere Computings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
