AMI Lønninger

AMIs lønnsområde varierer fra $25,596 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $170,850 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AMI. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $28.7K
Regnskapsfører
$152K
Produktsjef
$25.6K

Salg
$32.9K
Programvareingeniørsjef
$159K
Teknisk programsjef
$171K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AMI je Teknisk programsjef at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $170,850. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AMI je $92,452.

Andre ressurser