Programvareutvikler-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Amgen varierer fra $206K per year for L5 til $254K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $212K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amgens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 4th-ÅR (34.00% årlig)
