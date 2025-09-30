Selskapskatalog
Amgen
Amgen Programvareutvikler Lønninger i Greater Los Angeles Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Amgen varierer fra $115K per year for L3 til $275K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amgens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
(Inngangsnivå)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)

  • 34% opptjenes i 4th-ÅR (34.00% årlig)



Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Amgen in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $284,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Amgen for Programvareutvikler rollen in Greater Los Angeles Area er $192,500.

