Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amgens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 4th-ÅR (34.00% årlig)