Dataforsker-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Amgen varierer fra $96.7K per year for L3 til $218K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $139K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amgens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 4th-ÅR (34.00% årlig)