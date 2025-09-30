Selskapskatalog
Amgen
Dataforsker-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Amgen varierer fra $96.7K per year for L3 til $218K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $139K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Amgens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)

  • 34% opptjenes i 4th-ÅR (34.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Dataforsker role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

