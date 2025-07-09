Americold Lønninger

Selskapskatalog
Americold
Americolds lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $233,825 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Americold. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Forretningsutvikling
$234K
Maskinvareingeniør
$98K
Personalavdeling
$70.4K

Programvareutvikler
$128K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Americold er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $233,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Americold er $112,750.

