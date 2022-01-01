American Tower Lønninger

American Towers lønn varierer fra $34,053 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $222,408 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos American Tower . Sist oppdatert: 9/11/2025