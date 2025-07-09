Selskapskatalog
American Medical Association
American Medical Association Lønninger

American Medical Associations lønn varierer fra $77,610 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $587,050 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos American Medical Association. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $110K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataanalytiker
$77.6K
Dataforsker
$85.4K

Produktdesigner
$81.6K
Produktleder
$249K
Programvareutviklingsleder
$587K
Løsningsarkitekt
$139K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos American Medical Association er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $587,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos American Medical Association er $110,000.

