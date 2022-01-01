Selskapsoversikt
American Chemical Society
American Chemical Society Lønninger

American Chemical Societys lønnsområde varierer fra $79,600 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $192,056 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i American Chemical Society. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $80K
Dataanalytiker
$79.6K
Produktdesigner
$139K

Programvareingeniørsjef
$192K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos American Chemical Society er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $192,056. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos American Chemical Society er $109,650.

