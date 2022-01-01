Selskapsoversikt
American Century Investments
American Century Investments Lønninger

American Century Investmentss lønnsområde varierer fra $82,585 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $489,938 for Cybersikkerhetsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i American Century Investments. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Produktdesignsjef
$231K
Cybersikkerhetsanalytiker
$490K
Programvareingeniør
$82.6K

Programvareingeniørsjef
$229K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos American Century Investments er Cybersikkerhetsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $489,938. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos American Century Investments er $230,000.

