American Bureau of Shipping Lønninger

American Bureau of Shippings lønnsområde varierer fra $55,984 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $146,265 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i American Bureau of Shipping. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Maskinteknisk ingeniør
$126K
Produktsjef
$139K
Programvareingeniør
$56K

Programvareingeniørsjef
$146K
Teknisk programsjef
$82.4K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på American Bureau of Shipping är Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $146,265. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på American Bureau of Shipping är $125,625.

