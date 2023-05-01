Selskapskatalog
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Lønninger

American Axle & Manufacturings lønn varierer fra $15,075 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $183,600 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos American Axle & Manufacturing. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Maskiningeniør
Median $91.7K
Dataforsker
$15.1K
Produktdesigner
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programvareutviklingsleder
$184K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos American Axle & Manufacturing er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $183,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos American Axle & Manufacturing er $100,640.

