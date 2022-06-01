Selskapskatalog
Amentum
Amentum Lønninger

Amentums lønn varierer fra $78,605 i total kompensasjon per år for en Fasilitetssjef på laveste nivå til $174,125 for en Kundeservice på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Amentum. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $80K

Produksjon Programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $128K
Maskiningeniør
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kundeservice
$174K
Fasilitetssjef
$78.6K
Finansanalytiker
$114K
Maskinvareingeniør
$133K
Informasjonsteknolog (IT)
$105K
Programleder
$129K
Prosjektleder
$113K
Cybersikkerhetsanalytiker
$171K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Amentum er Kundeservice at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $174,125. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Amentum er $114,425.

