Amelia Lønninger

Amelias lønnsområde varierer fra $58,920 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $226,125 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Amelia. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Forretningsutvikling
$121K
Programvareingeniør
$58.9K
Programvareingeniørsjef
$226K

Løsningsarkitekt
$199K
FAQ

