AMBOSS
AMBOSS Lønninger

AMBOSSs lønn varierer fra $85,190 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $98,182 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos AMBOSS. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $85.2K
Markedsføring
$85.2K
Produktleder
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

AMBOSS薪资最高的职位是Produktleder at the Common Range Average level，年度总薪酬为$98,182。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AMBOSS的年度总薪酬中位数为$85,245。

