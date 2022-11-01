Selskapsoversikt
Ambit
Ambit Lønninger

Ambits lønnsområde varierer fra $17,203 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $83,381 for Investeringsbankmann i øvre ende.

$160K

Investeringsbankmann
$83.4K
Produktsjef
$39.8K
Programvareingeniør
$17.2K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ambit er Investeringsbankmann at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $83,381. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ambit er $39,837.

Andre ressurser