Ambarella
Ambarella Lønninger

Ambarellas lønnsområde varierer fra $54,354 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $305,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ambarella. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Maskinvareingeniør
Median $255K

ASIC-ingeniør

Programvareingeniør
Median $54.4K
Programvareingeniørsjef
Median $305K

Forretningsanalytiker
$235K
Markedsføring
$231K
Løsningsarkitekt
$251K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ambarella er Programvareingeniørsjef med en årlig total kompensasjon på $305,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ambarella er $243,210.

