Ambarella Lønninger

Ambarellas lønnsområde varierer fra $54,354 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $305,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ambarella . Sist oppdatert: 8/11/2025