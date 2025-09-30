Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Alteryx varierer fra $177K per year for Software Engineer til $256K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $199K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)
