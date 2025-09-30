Selskapskatalog
Alteryx
Alteryx Programvareutvikler Lønninger i United States

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Alteryx varierer fra $177K per year for Software Engineer til $256K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $199K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programvareutvikler på Alteryx in United States ligger på en årlig total ersättning på $290,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alteryx för Programvareutvikler rollen in United States är $198,500.

