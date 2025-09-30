Programvareutvikler-kompensasjon in Prague Metropolitan Area hos Alteryx utgjør totalt CZK 1.86M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Prague Metropolitan Area utgjør totalt CZK 2.02M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling