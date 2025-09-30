Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Alteryx varierer fra ₹2.29M per year for Associate Software Engineer til ₹7.04M per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹4.23M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)
