  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Czech Republic

Alteryx Programvareutvikler Lønninger i Czech Republic

Programvareutvikler-kompensasjon in Czech Republic hos Alteryx utgjør totalt CZK 1.86M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Czech Republic utgjør totalt CZK 2.02M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Alteryx in Czech Republic ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 3,641,397. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alteryx for Programvareutvikler rollen in Czech Republic er CZK 1,906,989.

