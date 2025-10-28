Selskapskatalog
Alteryx
Alteryx Prosjektleder Lønninger

Prosjektleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Alteryx utgjør totalt $189K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Totalt per år
$189K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Prosjektleder hos Alteryx in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $274,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alteryx for Prosjektleder rollen in United States er $184,500.

Andre ressurser