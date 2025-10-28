Selskapskatalog
Alteryx Produktleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Vanlig Område
Mulig Område
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Alteryx in Czech Republic ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 1,932,908. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alteryx for Produktleder rollen in Czech Republic er CZK 1,411,863.

Andre ressurser