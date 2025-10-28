Selskapskatalog
Alteryx
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Ledelsesrådgiver

  • Alle Ledelsesrådgiver lønninger

Alteryx Ledelsesrådgiver Lønninger

Den gjennomsnittlige Ledelsesrådgiver totalkompensasjonen in United States hos Alteryx varierer fra $120K til $174K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$137K - $156K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$120K$137K$156K$174K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Ledelsesrådgiver innrapporteringers hos Alteryx for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Ledelsesrådgiver tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Ledelsesrådgiver hos Alteryx in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $174,168. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alteryx for Ledelsesrådgiver rollen in United States er $119,556.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Alteryx

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser