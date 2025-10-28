Selskapskatalog
Alteryx Kundesuksess Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundesuksess totalkompensasjonen in India hos Alteryx varierer fra ₹2.1M til ₹2.99M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alteryxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹2.4M - ₹2.81M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundesuksess hos Alteryx in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,991,697. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alteryx for Kundesuksess rollen in India er ₹2,096,745.

