Programvareutvikler-kompensasjon in Italy hos ALTEN varierer fra €27.4K per year for Software Engineer I til €36.5K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Italy utgjør totalt €30.3K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/9/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
€27.4K
€27.4K
€0
€0
Software Engineer II
€32.9K
€32.9K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.5K
€36.5K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
