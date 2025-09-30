Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Montreal hos ALTEN varierer fra CA$85.5K per year for Software Engineer I til CA$91.4K per year for Software Engineer II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Montreal utgjør totalt CA$88.3K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
