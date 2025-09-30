Selskapskatalog
ALTEN
ALTEN Programvareutvikler Lønninger i Canada

Programvareutvikler-kompensasjon in Canada hos ALTEN varierer fra CA$85.5K per year for Software Engineer I til CA$91.4K per year for Software Engineer II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$88.3K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos ALTEN?

Ofte stilte spørsmål

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programvareutvikler pozícióra a ALTEN cégnél in Canada évi CA$103,011 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ALTEN cégnél a Programvareutvikler szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$88,320.

