ALTEN
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

ALTEN Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in Italy hos ALTEN varierer fra €26.8K per year for Software Engineer I til €35.7K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Italy utgjør totalt €29.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos ALTEN?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos ALTEN in Italy ligger på en årlig totalkompensasjon på €35,701. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ALTEN for Programvareingeniør rollen in Italy er €29,580.

