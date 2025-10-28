Programvareingeniør-kompensasjon in Italy hos ALTEN varierer fra €26.8K per year for Software Engineer I til €35.7K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Italy utgjør totalt €29.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
