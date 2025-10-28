ALTEN Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in Italy hos ALTEN varierer fra €26.8K per year for Software Engineer I til €35.7K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Italy utgjør totalt €29.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( EUR ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Bidra

Hva er opptjeningsplanen hos ALTEN ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.