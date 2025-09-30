Maskiningeniør-kompensasjon in Philadelphia Area hos ALTEN utgjør totalt $73.5K per year for Mechanical Engineer II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $72K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
