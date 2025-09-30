Selskapskatalog
ALTEN
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør lønninger

  • Philadelphia Area

ALTEN Maskiningeniør Lønninger i Philadelphia Area

Maskiningeniør-kompensasjon in Philadelphia Area hos ALTEN utgjør totalt $73.5K per year for Mechanical Engineer II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $72K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ALTENs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskiningeniør at ALTEN in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $75,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Maskiningeniør role in Philadelphia Area is $72,000.

