Alphawave IP
Alphawave IP Lønninger

Alphawave IPs lønn varierer fra $50,130 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $112,235 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Alphawave IP. Sist oppdatert: 11/13/2025

Maskinvareingeniør
Median $102K

ASIC-ingeniør

Elektrisk ingeniør
$108K
Programleder
$90.5K

Programvareingeniør
$50.1K
Teknisk programleder
$112K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Alphawave IP er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,235. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alphawave IP er $102,234.

