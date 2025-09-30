Selskapskatalog
AlphaSense
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Finland

AlphaSense Programvareutvikler Lønninger i Finland

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Finland hos AlphaSense utgjør totalt €72.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Totalt per år
€72.3K
Nivå
L3
Grunnlønn
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos AlphaSense?

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig €26.6K+ (noen ganger €266K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at AlphaSense in Finland sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Programvareutvikler role in Finland is €65,611.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for AlphaSense

Relaterte selskaper

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser